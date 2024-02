A Zanica tornano i festeggiamenti per il Gioppino

Gioppino, in bergamasco «Giopì», è il personaggio più rappresentativo della tradizione popolare bergamasca e protagonista del teatro bergamasco dei burattini. Sarebbe nato il 29 febbraio, quindi in un anno bisestile, a Zanica, in una casa in via Brusapadella: quest’anno compirebbe cinquantuno anni, anche se il cinquantesimo compleanno – che cadeva il 29 febbraio del 2020 – non è stato possibile festeggiarlo per via dello scoppio della pandemia. Sulla sua effettiva esistenza si intrecciano leggenda e fantasia, ma il dato di fatto è che, tramite la memoria orale e il lavoro di burattinai, associazioni e persone appassionate, la fama del Gioppino da Zanica – non a caso denominata «Paese di Gioppino» – si è diffusa in tutta Italia.