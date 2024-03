A4, attenzione alle chiusure notturne dei caselli di Seriate, Brescia Ovest e Monza

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di lunedì 25 alle 5 di martedì 26 marzo, saranno chiuse i caselli di Seriate e Brescia ovest,sia in entrata, sia in uscita. In alternativa è consigliata l’uscita a Bergamo o Grumello per Seriate e Ospitaletto o Brescia Centro invece di Brescia Ovest.

Chiusura del tratto Sesto San Giovanni-Monza

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 25 e martedì 26 marzo, dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia. Si precisa che sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino anche lo svincolo di Sesto San Giovanni.

I percorsi alternativi

Per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, bisogna immettersi sulla SS36, successivamente sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza e rientrare sulla A4 alla stazione di Monza, per poi proseguire verso Brescia.

Per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza; per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Milano: Milano Viale Certosa.

Autostrade segnala la chiusura del tratto compreso tra Sesto San Giovanni-Viale Certosa verso Torino, con chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano in entrambe le direzioni e la chiusura della stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.