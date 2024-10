A4, chiusure notturne ai caselli di Grumello e Ponte Oglio

Restano invece confermate , per consentire attività di ispezione e manutenzione della barriere antirumore e del cavalcavia, così come il rifacimento delle spie tutor, le seguenti chiusure:

Dalle 21 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Seriate e Ponte Oglio.