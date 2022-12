Addio all’imprenditore-pilota, dalla Dakar alla Missione Belem

Avrebbe dovuto partecipare alla sua terza Dakar con un camion del team Italtrans, e aveva anche «intenzioni bellicose», come aveva confidato con un briciolo di spavalderia - che non era peraltro nelle sue corde - in una delle ultime conversazioni su WhatsApp, ma l’ennesima recidiva di un male incurabile l’ha stroncato in un paio di mesi. Marco Carrara, 57 anni, imprenditore residente a Paladina, è morto nella notte tra mercoledì e giovedì all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo circondato dall’affetto dei suoi cari. Originario di Aviatico, dove il fratello Leonardo gestisce il Bar Centrale davanti al Comune, Carrara era titolare dell’azienda Atec, con sede principale a Lallio, che da più di 25 anni è attiva nel settore della stampa digitale e nell’industria tessile e della confezione. Un’azienda che ha creato quasi dal nulla, era un magazziniere, e ha sviluppato con uno spirito imprenditoriale innato, strategie innovative, inventiva e un lavoro indefesso. Era sempre proiettato nel futuro, con mille idee, due passi avanti e mai uno indietro. Si è evoluto continuamente per essere al passo con i tempi e dalla Valle Seriana ha allargato il suo commercio a tutto il mondo.