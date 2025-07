Asse Interurbano, chiusura parziale del ponte a Seriate dal 4 al 10 agosto

Da lunedì 4 a domenica 10 agosto, sarà chiusa la corsia di marcia dell’Asse Interurbano (SP ex SS 671) in direzione da Brescia verso Lecco, nel tratto in corrispondenza del ponte sul Fiume Serio, nel territorio del Comune di Seriate, al km 10.500. Rimarrà regolarmente aperta la corsia di sorpasso, per consentire la circolazione.