Auto in fiamme sull’Asse interurbano a Seriate- Foto/Video

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incendio di un’auto a Seriate sull’asse interurbano intorno alle 16.15. Il conducente dell’auto stava percorrendo la 671 in direzione Lovere quando, poco prima dell’uscita per Brescia, si è accorto che del fumo cominciava a uscire dal cofano motore. A quel punto si è fermato a lato della carreggiata e poco dopo essere sceso in strada, il veicolo ha preso fuoco. Il conducente è illeso.