Auto in fiamme a Curno, rogo domato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti per spegnere l’incendio di un’autovettura a Curno alle prime ore del mattino di domenica 26 marzo. L’allarme è scattato in via Bergamo intorno alle 5,30. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso d’accertamento.