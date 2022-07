Aveva perso l’uso di mani e piedi: ora si è laureata in pianoforte

Suona. Suona. Cinque ore al giorno suona. E non per concerti al Donizetti o alla Fenice davanti a una platea di pubblico plaudente. Le sue dita scivolano leggere sui tasti bianchi e neri del pianoforte a coda, in casa, a Seriate, e rilasciano suoni diversi da quelli abituali. Sono suoni col cuore. Suona sempre Francesca Martinelli , sia perché la musica ce l’ha dentro da quando era bambina, sia perché altrimenti le sue mani inaridirebbero. Una normale appendicite 40 anni fa circa , quando era bambina di 12 anni, le ha rovesciato addosso un dramma mai più risolto.