Baracca in fiamme a Sorisole, rogo domato dai vigili del fuoco - Video

Tre squadre di vigili del fuoco sono intervenute nel pomeriggio di martedì 21 marzo a Sorisole, poco prima delle 17, per un incendio in via Botta Bassa. Secondo le prime informazioni disponibili, ha preso fuoco una baracca adibita a deposito legna in un campo, non distante dalle abitazioni. Le cause del rogo sarebbero di natura accidentale. È stato sentito anche un scoppio. Fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco – arrivati da Bergamo e Madone – hanno domato le fiamme e avviato le operazioni per mettere in sicurezza l’area. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri di Villa d’Almè.