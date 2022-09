Brumotti «cacciatore» di spacciatori: torna a Seriate e colpisce ancora

Lunedì 12 settembre Vittorio Brumotti, inviato di «Striscia la Notizia» , è ritornato a Seriate per un servizio sullo spaccio di droga (che non è ancora andato in onda, ndr), dopo esserci già stato lo scorso maggio quando, in un bar delle vie centrali, un attore del programma televisivo in incognito aveva ricevuto più volte l’offerta di sostanze stupefacenti da un individuo. Anche questa volta, come di consueto, ha girato nel paese dell’hinterland con la sua bicicletta e in via dei Tasca si è imbattuto in attività di spaccio.