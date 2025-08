Cade dallo scivolo della piscina, batte la testa e sviene: 42enne in ospedale

Un 42enne è caduto su uno scivolo della piscina Aquamore di Stezzano e ha battuto la testa, svenendo. Soccorso dal personale del parco acquatico è stato poi portato in ambulanza in ospedale per gli accertamenti.

Arrivato in acqua perdeva sangue e aveva perso i sensi. Subito si è accorto dell’emergenza il bagnino addetto al primo soccorso che l’ha portato a lato vasca praticando il massaggio cardiaco. L’uomo è stato poi portato in codice giallo all’ospedale di Seriate. Non sarebbe in pericolo di vita.