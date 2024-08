«Ci ha insegnato la bellezza di dedicarsi agli altri nella politica»

Tante le fasce tricolori e le autorità civili, militari e religiose presenti per ricordare Gabriele Gabbiadini e per accompagnarne la salma al cimitero. Volti sinceramente commossi, in ascolto del parroco don Diego Ongaro alle cui parole è affidato il ricordo dell’ex sindaco.

«Ha insegnato che la politica, il monopolio dei furbi e dei trafficoni»

La comunità gli rende omaggio, per l’ultima volta, per quanto fatto per Pedrengo. «Vogliamo ringraziare Gabriele - conclude don Ongaro - perché ha insegnato a tutti che è bello dedicarsi agli altri nella politica. E ha insegnato che non è in fondo, la politica, il monopolio dei furbi e dei trafficoni; ma la politica è lo spazio in cui i saggi e i generosi si muovono con naturalezza, perché come diceva Paolo VI la politica è il punto più alto della carità. E quando c’è bisogno - conclude - la politica si fa sentire».