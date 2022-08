Colpito da un fulmine in spiaggia, stazionarie le condizioni del 32enne di Stezzano

Sono stazionarie le condizioni dell’uomo di 32 anni, residente a Stezzano ma di origini calabresi, colpito nella serata di lunedì 8 agosto da un fulmine a Soverato, in Calabria . Il trentaduenne, che si trovava nella cittadina balneare del catanzarese in vacanza, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro in prognosi riservata.