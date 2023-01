Cornamuse scozzesi, la passione suona a Seriate: ecco il primo negozio in Italia

Quel suono unico e fascinoso emesso dalle cornamuse che si infila nella mente e nell’anima, frutto di combinazioni d’aria fra una sacca di pelle, l’insufflatore e tre canne musicali, ha trovato casa a Seriate. Lo ha portato Ottavio Gusmini di Vertova, che fa davvero sul serio, e a fine novembre ha aperto, a Seriate, in Galleria Italia, il primo e unico negozio di cornamuse scozzesi in Italia. Lo ha fatto perché da musicista diplomato al Conservatorio di Milano, nei movimenti e spostamenti per concerti e bande musicali, ha avuto modo di incontrare più volte gruppi musicali e singoli suonatori di cornamuse scozzesi. E se ne è innamorato.