Martedì 30 Dicembre 2025
Curno, perde il controllo dell’auto e finisce contro una recinzione. Grave 73enne
L’INCIDENTE. Sembra che l’uomo sia stato colto da un malore mentre era alla guida. È successo in via Fermi intorno alle 16,30.
Curno
È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 73 enne che, nel pomeriggio del 30 dicembre, verso le 16,30, è rimasto vittima di un incidente stradale a Curno.
L’incidente a Curno
L’uomo, alla guida della sua Range Rover, stava percorrendo via Enrico Fermi quando - sembra a causa di un malore - ha perso il controllo dell’auto e ha terminato la corsa contro il muretto di cinta di un parcheggio. Automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi allertando il 112, che ha inviato sul posto un’auto medicalizzata e un’ambulanza della Croce Rossa. Il 73enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e i vigili del fuoco per i rilievi.
