Curno, perde il controllo dell’auto e finisce contro una recinzione. Grave 73enne

L’incidente a Curno

L’uomo, alla guida della sua Range Rover, stava percorrendo via Enrico Fermi quando - sembra a causa di un malore - ha perso il controllo dell’auto e ha terminato la corsa contro il muretto di cinta di un parcheggio. Automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi allertando il 112, che ha inviato sul posto un’auto medicalizzata e un’ambulanza della Croce Rossa. Il 73enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e i vigili del fuoco per i rilievi.