Da Scanzorosciate alla Romagna: la missione degli «angeli gialli»

La comunità di Scanzorosciate ringrazia il Gruppo comunale di Protezione Civile. Prossimamente, a margine di un consiglio comunale o in una cerimonia pubblica allestita ad hoc, il vice-sindaco Paolo Colonna, che è anche presidente del gruppo di volontari comunali della Protezione Civile, estenderà in forma ufficiale un ringraziamento ai quattro «angeli gialli» che nei primi giorni di giugno sono partiti in missione per dare il loro contributo alle popolazioni dei paesi dell’Emilia-Romagna gravemente colpiti dalla recente alluvione. Un contributo ai soccorsi che ha avuto come destinazione la provincia di Ravenna, nello specifico dapprima l’area di Bagnacavallo, e poi la zona di Sant’Agata del Santerno.

Gli «angeli gialli»

«Due le missioni che hanno visto impegnati i nostri volontari – spiega il vice-sindaco Poalo Colonna –. Dal 28 maggio al 2 giugno sono partiti Silvano ed Umberto, poi, dal 3 al 6 giugno Beppe e Claudio. Entrambi i gruppi hanno operato a bordo dell’automezzo Iveco Daily 4x, richiestoci dal Dipartimento di Protezione Civile di Regione Lombardia perché ben si prestava per operazioni di sgombero dal fango dalle abitazioni. Dobbiamo ringraziarli per quello che hanno fatto: da un lato, fatica fisica nel liberare abitazioni e strade dal fango; dall’altro, sofferenza emotiva nel vedere persone e famiglie che hanno perso tutto. Sicuramente, è stata per loro un’esperienza intensa di solidarietà, vicinanza e impegno, al servizio di chi ha bisogno. Un motivo in più, l’ennesimo, per essere orgogliosi dei nostri “angeli gialli”, che hanno lavorato senza sosta con grande spirito di servizio. Tutta la comunità di Scanzorosciate decreterà loro un grazie riconoscente».

La storia del gruppo