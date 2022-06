Decolla il mondo del padel: quattro campi a Brusaporto

Dal 25 giugno la Tennis Academy Manenti Malgaroli si amplia includendo nella sua offerta quattro campi da padel panoramici con erba testurizzata. Tali campi, che rappresentano il top di gamma e sono equivalenti a quelli utilizzati nel World Padel Tour , si inseriscono all’interno di un palazzetto di 1.500 mq per un investimento complessivo pari a circa 200 mila euro. «La scelta di introdurre l’attività del padel nella nostra scuola tennis rappresenta una grande opportunità - spiega Roberto Manenti, direttore tecnico ed insegnante della scuola -. Le due discipline, seppur differenti, sono in grado di fornire un valore aggiunto sia per chi già gioca a tennis, sia per chi non ha mai giocato».