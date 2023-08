Dolore ai funerali di Federico Gaibotti: «Solo il Signore vede nel cuore delle persone»

A distanza di una settimana esatta dei funerali di Umberto Gaibotti, il 64enne ucciso il 4 luglio a coltellate dal figlio Federico nella villetta di via Verdi, le comunità di Cavernago e di Seriate tornano a stringersi nel dolore intorno alla famiglia Gaibotti in occasione delle esequie di Federico fissate per venerdì mattina 18 agosto, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Seriate, dove risiede la madre Cristina assieme al figlio Michele. Al termine della funzione funebre il feretro del trentenne verrà tumulato nel cimitero seriatese e non in quello di Cavernago, contrariamente a quanto precedentemente annunciato.