Eataly ha aperto all’interno dell’aeroporto di Milano Bergamo - Le foto

Eataly ha aperto un ristorante di 750 metri quadri all’interno dell’area imbarchi dell’aeroporto di Milano Bergamo, dove nel 2023 è stata superata la quota di 15 milioni di passeggeri che ne consolida la terza posizione nella classifica degli scali italiani. «Siamo felici di aprire Eataly in un luogo in cui avremo l’opportunità di confrontarci con viaggiatori italiani e stranieri offrendo loro una selezione di piatti italiani realizzati con ingredienti di qualità e cucinati in modo semplice - spiega Simone Tosato, global head of franchising di Eataly -. Il desiderio di cibo italiano è in costante crescita e per questo lavoriamo continuamente alla nostra offerta per renderla sempre più attenta alle esigenze dei clienti che scelgono Eataly durante il viaggio».

«La partnership con Eataly segna una tappa di prestigio nel percorso di promozione dei prodotti e della enogastronomia di eccellenza intrapreso nelle fasi di progressivo ampliamento dell’aerostazione - dichiara Matteo Baù, direttore commerciale non aviation di Sacbo -. Siamo onorati di ospitare un brand noto a livello globale, che contribuisce a qualificare ulteriormente il nostro aeroporto, che è stato giudicato dall’indagine di Aci World, anche nel terzo trimestre 2023, il migliore a livello europeo per quanto concerne l’offerta retail & food».

Eataly Bergamo Orio al Serio è posizionato tra i gate A14 e A15 e rappresenta l’opportunità di una sosta gastronomica di alta qualità per chi si trova nel terminal in attesa di imbarco. La formula prevede un mix di ristorante e mercato e consente sia la sosta per mangiare, sia di acquistare alcuni dei prodotti più tipici del nostro Made in Italy da portare nel mondo per replicare le autentiche esperienze di gusto italiane.