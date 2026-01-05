Enac: «Il disservizio a Orio al Serio non è nostra responsabilità»

«In relazione alle notizie di stampa che hanno riferito di disagi a migliaia di passeggeri, tra il 3 e il 4 gennaio, a causa di cancellazioni e ritardi dei voli in programma da e per l’aeroporto di Bergamo, determinati da un guasto al sistema di avvicinamento strumentale, l’Enac precisa che il sistema Ils è gestito dal fornitore dei servizi per la navigazione aerea e, pertanto, il disservizio non è imputabile a Enac». Lo sottolinea lo stesso ente in una nota diffusa dopo il caos nello scalo di Orio al Serio verificatosi nella notte tra sabato e domenica 4 gennaio.

«Situazione continuamente monitorata»

«Enac ha continuato a monitorare la situazione che si è verificata presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, sia per gli aspetti tecnici del malfunzionamento del sistema di avvicinamento, sia per gli aspetti di assistenza, informazione e riprotezione dei passeggeri coinvolti nei disservizi, proprio in un periodo di grande traffico legato alle festività di fine e inizio anno», prosegue la nota.

Diffusa anche una nota della Fit-Cisl: «Abbiamo chiesto con urgenza un incontro di approfondimento a Enav. Il guasto al sistema di competenza Enav e aggravato da condizioni meteorologiche avverse, avrebbe determinato una prolungata paralisi operativa dello scalo, con la cancellazione, il dirottamento e la riprogrammazione di numerosi voli. Una situazione che ha generato pesanti disagi all’utenza e un impatto significativo sull’operatività del servizio di controllo del traffico aereo», spiega il sindacato.