Enav, all’aeroporto di Orio rotte più efficienti e meno inquinanti

A partire da giovedì 21 dicembre, presso il Centro di controllo Enav di Milano, responsabile dello spazio aereo sul nord ovest d’Italia, sia per la fase di rotta che per quella di avvicinamento agli aeroporti, è operativo l’Aman (Arrival Manager), un tool tecnologico per gestire in modo più efficiente i voli in arrivo sugli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio. Lo rende noto l’Ente.

Meno secondi e meno carburante: risparmio sostenibile

Enav, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha stimato, per il solo aeroporto di Malpensa, una riduzione media di 30 secondi per singolo volo, cioè circa 4,8 km di minore distanza con conseguente risparmio di carburante pari a 30 kg, corrispondente a circa 93 kg di CO2.

Che cosa è Aman

Nello specifico, l’Aman è un sistema che supporta i Controllori del traffico aereo nella gestione dei voli nella fase di avvicinamento all’aeroporto di arrivo, da quando l’aereo è prossimo a lasciare il livello di crociera per iniziare la discesa fino a quando è allineato alla pista di atterraggio. Questo innovativo sistema è infatti in grado di assistere il controllore del traffico aereo nella definizione della sequenza di arrivo ottimale per ciascun velivolo, riducendo i tempi di volo e consentendo quindi agli aeromobili in avvicinamento agli aeroporti di consumare meno carburante.

Gli orari previsti di atterraggio (Eldt - Estimated Landing Time) vengono calcolati utilizzando i dati di traiettoria prevista e gli aggiornamenti forniti dai sistemi radar.