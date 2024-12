«Fuori (di me)», Giorgio Galimberti presenta il suo nuovo album al Druso

Un viaggio attraverso la psiche di un ragazzo di 23 anni che fa della scrittura la sua terapia. Questo è «Fuori (di me)» il nuovo album di Giorgio Galimberti che verrà presentato nella serata di giovedì 12 dicembre al Druso, il tempio orobico della musica in via Locatelli 17 a Ranica. Una serata in cui Galimberti racconterà in musica una storia di amore, separazione, paura, felicità e tristezza. Tutte emozioni e sensazioni che si alterneranno sullo sfondo di una Milano distratta, con cui l’artista ha instaurato nel tempo un rapporto «odi et amo».

La locandina dell’evento Giorgio Galimberti è un chitarrista e cantante classe 2000, avvicinatosi al mondo musicale studiando chitarra classica dai nove ai tredici anni e passando poi alla chitarra elettrica, strumento con cui si affaccerà al blues, al jazz e al soul. «Fuori (di me)» è il terzo album dell’artista, che aveva già sperimentato con le sonorità fusion in «Take a Closer Look» del 2017 e «Sgriob» del 2019. In questo 2024 è stato tra i 46 selezionati per la fase finale di Sanremo giovani.

Giorgio Galimberti al Druso, tutte le info