Furto all’Oriocenter: si calano dal tetto e rubano il fondo cassa di due attività
IL COLPO. Nella nuova ala, vicino al cinema. Al vaglio le immagini delle telecamere che hanno ripreso i malviventi.Lettura meno di un minuto.
Oriocenter
Furto al centro commerciale Oriocenter nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio. Dei malviventi sono riusciti a rompere una piccola cupola di plastica presente nel soffitto di un’attività di ristorazione - nella nuova ala, vicino al cinema - per poi calarsi all’interno.
Entrati, hanno rubato il fondo cassa di due attività, riuscendo anche ad aprire una cassaforte con l’utilizzo di una sega circolare. Quindi sono scappati risalendo da dove si erano calati: il bottino è in fase di quantificazione, ma stando alle prime stime si tratterebbe di qualche centinaia di euro.
Al vaglio le telecamere
Subito dopo l’ingresso dei malviventi è scattato l’allarme anti intrusione. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza (nel centro commerciale ce ne sono circa 300), le cui immagini sono ora al vaglio dei carabinieri di Bergamo, che indagano per rintracciare i responsabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA