Furto all’Oriocenter: si calano dal tetto e rubano il fondo cassa di due attività

Furto al centro commerciale Oriocenter nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio. Dei malviventi sono riusciti a rompere una piccola cupola di plastica presente nel soffitto di un’attività di ristorazione - nella nuova ala, vicino al cinema - per poi calarsi all’interno.

Entrati, hanno rubato il fondo cassa di due attività, riuscendo anche ad aprire una cassaforte con l’utilizzo di una sega circolare. Quindi sono scappati risalendo da dove si erano calati: il bottino è in fase di quantificazione, ma stando alle prime stime si tratterebbe di qualche centinaia di euro.