Giocattoli contraffatti e tutela della biodiversità, i ragazzi di «On the road» in visita all’Agenzia delle dogane di Orio

I funzionari delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Orio al Serio, hanno ospitato nella giornata di mercoledì 25 maggio i ragazzi di «On the road», associazione socio educativa bergamasca che da anni collabora con le forze dell’ordine, Soccorritori, e polizie locali, al fine di sviluppare comportamenti di sensibilizzazione, rivolti alle nuove generazioni, rispetto al tema della legalità. Ricchissimo il programma, che ha visto i ragazzi impegnati sul campo, nel progetto «Life», dove hanno vissuto l’azione di contrasto all’introduzione delle specie aliene invasive (trattasi di specie vegetali e animali potenzialmente pericolose per l’ambiente) , l’esperienza si è rivelata significativa soprattutto perché ha posto in primo piano il ruolo che Adm svolge anche in un campo attuale e delicato come la tutela della biodiversità .