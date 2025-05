Giulia Gabrieli, la sua storia al cineteatro di Seriate

L’evento, intitolato «Un gancio in mezzo al cielo», come il libro che racconta la storia di Giulia, è giunto alla sesta edizione e tra canti, balli e testimonianze, ripercorre le tracce di una giovane vita che continua ad essere fonte di speranza e faro per le giovani generazioni e non solo. «Giulia continua a parlarci – dice l’ideatrice della serata Manuela Rampinelli –, la sua giovinezza e il suo coraggio non smettono di dare frutto». Alla serata parteciperanno i genitori di Giulia, Antonio Gabrieli e Sara Lecchi, che illustreranno le iniziative più importanti dell’Associazione ConGiulia onlus, rivolte in particolare ai giovani e bambini malati.