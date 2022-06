«Ho sconfitto la malattia di Moyamoya, ora corro per la vita e per aiutare gli altri»

Ci sono coraggio e fatica nella corsa. Uno sport fatto di gambe, respiro e resistenza, ma anche di generosità, come racconta Valentina Magnabosco, 41 anni, originaria di Asiago: «Per me questa disciplina è diventata la strada per rinascere dopo aver affrontato la malattia di Moyamoya». Lo ha dimostrato nei giorni scorsi cimentandosi in un’impresa speciale: una staffetta da Zané, in provincia di Vicenza, fino a Scanzorosciate, circa duecentotrenta chilometri, compiuti a fasi alterne sotto il sole, la pioggia e la grandine, con un gruppo di una ventina di atleti dell’Asd Macuri Team di Schio, di cui fa parte da due anni. «Un gesto di ringraziamento e di sensibilizzazione - spiega Valentina, direttore della filiale di Marostica di Banca Intesa -, un atto d’amore e una testimonianza forte, dedicati a chi sta lottando contro la stessa patologia e a chi non c’è più». Moyamoya è una sindrome rara, in cui i vasi sanguigni del cervello appaiono come «nuvole di fumo»: è questo infatti il significato del nome in giapponese.