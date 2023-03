I cento anni di Federico Cattaneo, tra lavoro (tanto) e le amate sculture

Circondato dall’affetto dei suoi cari, tra i quali i cinque figli Giancarlo, Giulio, Giuseppe, Elena e Roberto, il signor Federico ha festeggiato il 23 marzo il traguardo del secolo di vita ricevendo la visita del sindaco Simone Tangorra e di numerosi amici, molti dei quali legati alle associazioni dell’Aido e al Gruppo Fanti. Nato a Stezzano da una famiglia di contadini, Cattaneo ha lavorato prima della Seconda Guerra mondiale come trattorista e, dopo aver vissuto due terribili anni di prigionia in un campo di concentramento nazista vicino alla città di Düsseldorf, è rientrato in Italia, prima a Martinengo per un lavoro tra i campi e poi in una fonderia a Stezzano.