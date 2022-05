I quarant’anni di passione del tamburello a Torre de’ Roveri

Comincia per t, come tennis. E, in parte, ne condivide le regole. Non ha forse la stessa popolarità ma, sul piano delle emozioni che sa regalare, non ha nulla da invidiargli. Il tamburello ha trovato salda cittadinanza a Torre de’ Roveri dove dal 1969 esiste una società che annovera una cinquantina di atleti e si è tolta le sue belle soddisfazioni. Dal 1982, poi - e festeggia proprio quest’anno il traguardo dei quarant’anni - esiste un campo in grado di tornare praticabile in caso di pioggia a tempo di record per la formula innovativa con cui è stato costruito.