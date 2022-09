Il calcio provinciale in lutto per l’allenatore Aldo Sciammetta, morto nei boschi di Piazzatorre

Nel primo pomeriggio di domenica i giocatori della Sorisolese, seconda categoria, sono in attesa delle maglie per iniziare la partita nel campo del Casnigo. Le maglie le deve portare il mister, Aldo Sciammetta, quasi un padre per i ragazzi della Sorisolese. Con lui la squadra è riuscita nell’impresa di passare dalla terza alla seconda categoria e tra i giocatori c’è anche Giuseppe,. uno dei suoi tre figli. Però Giuseppe non c’è, non è stato convocato per un problema fisico. Ed è proprio Giuseppe, al telefono, a dare la notizia che ha gelato il sangue a tutti. Aldo non ce la farà a portare le maglie, non sarà in panchina. Perché Aldo non c’è più, è morto in montagna, scivolato in una forra nei boschi di Piazzatorre.