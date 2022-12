Il tragico incidente di Nembro, folla a Ranica per l’addio a Manuel Rota Graziosi

Tanta gente e tanto affetto lunedì a Ranica per l’ultimo saluto a Manuel Rota Graziosi, il giovane di 22 anni morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un tragico incidente a Nembro. Manuel era in auto con tre amici – due ragazzi e una ragazza – quando la macchina è uscita di strada ed è finita in un canale, ribaltata: nello schianto purtroppo il giovane non ce l’ha fatta, mentre i tre amici sono riusciti a mettersi in salvo.