Incidente a Zanica, automobilista liberato dai vigili del fuoco

Incidente stradale a Zanica nel primo pomeriggio di sabato 28 ottobre. L’allarme è scattato poco prima delle 15 all’altezza della rotatoria di via Roma. Un’auto, condotta da un uomo di 45 anni, è uscita di strada per cause in corso d’accertamento. I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine hanno liberato l’automobilista incarcerato dentro la vettura e l’hanno affidato alle cure mediche del 118, arrivato sul posto con un’ambulanza di Urgnano. Sul posto la polizia locale e i carabinieri di Stezzano. L’uomo è stato portato in codice verde all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo.