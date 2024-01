La Befana porta il vero inverno: prime nevicate in mattinata sulle Orobie - Foto e video

Come previsto dalla mattina del 5 gennaio la neve ha iniziato a scendere fin dagli 800-1000 metri di quota sulle Orobie. Pioggia, invece, alle quote inferiori. Fiocchi più intensi oltre i 1.300 metri, quindi sulle piste da sci. Si segnalano strade generalmente percorribili: occorre particolare attenzione lungo i tratti più in quota. Strade coperte di neve oltre i 1.300 metri.

Sulla Bergamasca arriva dunque l’inverno, con temperature che la prossima settimana potranno scendere fino a 5 gradi sotto zero. Sarà la prima ondata di freddo, dopo un autunno e un inizio d’inverno con temperature miti, ben al di sopra della media e, a tratti, quasi primaverili. In questo weekend le umide e miti correnti lasceranno spazio all’arrivo di venti più freddi dall’Artico. Il brusco cambiamento climatico si farà vedere già oggi, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse su tutta la Bergamasca, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, che proseguiranno anche per le prossime 24 ore. Previsti fino a 20/30 millimetri di pioggia (1 millimetro di pioggia corrisponde a un litro d’acqua su un metro quadro di superficie, ndr), con la perturbazione che andrà via via attenuandosi domani.

Pioggia in pianura e neve in montagna, dove i fiocchi tornano a scendere copiosamente, come non accadeva da inizio novembre. Fino ai giorni scorsi lo zero termico era salito a 3.000 metri: almeno il doppio del periodo di riferimento. «‹Nevica sulle Orobie al di sopra dei 1.000/1.300 metri – illustra Daniele Berlusconi di 3BMeteo –. Al di sopra dei 1.500/1.800 metri ci si aspetta mezzo metro di neve tra oggi e domani››. A picco anche le temperature. E se fino a ieri sulla nostra provincia si registravano ancora anche 15 gradi e per tutto dicembre i valori erano stati di almeno 4 gradi sopra la media del periodo, che è di 7,6 gradi, da oggi non andranno oltre i 6. Domenica sarà invece all’insegna di cieli grigi e nuvolosi, con possibilità di qualche pioggia.