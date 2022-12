La lezione di Francesca e Davide: «Lo sport è inclusione, no al bullismo»

Una mattinata intera, a tu per tu con la diversità, con la realtà che spesso non si mostra, a tu per tu con il coraggio e la determinazione. Tutti valori che erano lì presenti e palpabili, valori in carne e ossa, che parlavano, spiegavano, mostravano. E i 234 ragazzi delle medie dell’Istituto scolastico paritario Sacra Famiglia, per nulla impressionati da mani e gambe tecnologiche, hanno voluto vedere da vicino e toccare, hanno smontato le mani dal corpo e le hanno rimontate. Una mattina inusuale per una lezione ricca di energia, fiducia, risolutezza, intraprendenza. Così è stato venerdì mattina (16 dicembre), l’evento «Sport e inclusione, il bullismo non fa per noi», promosso dalla Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali). Due ore di racconti e testimonianze dei due atleti paralimpici Francesca Cipelli e Davide Morana che per il sindaco Cristian Vezzoli «sono state più importanti di una lezione, perché si è parlato e imparato di valori che sono alla base della vita di ognuno; abbiamo imparato, io con voi, che non dobbiamo lamentarci, che i limiti sono quelli che ci creiamo noi. Abbiamo incontrato persone straordinarie».