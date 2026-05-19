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Cronaca / Hinterland Martedì 19 Maggio 2026

Ladri «smontano» un’auto nel parcheggio di Orio al Serio

L’EPISODIO. La denuncia di un imprenditore: «Parcheggio P3 buio e senza assistenza». Sacbo: «Al lavoro per aumentare la sicurezza».

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Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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Ladri «smontano» un’auto nel parcheggio di Orio al Serio
Com’è stata ritrovata la Bmw M2

Mercoledì aveva lasciato la sua Bmw M2 nel parcheggio coperto «P3» dell’aeroporto di Orio per un viaggio di lavoro. Tornato a prenderla all’1,30 della notte tra venerdì e sabato, l’ha ritrovata praticamente smontata: i ladri gli avevano portato via cofano, fari, paraurti, radiatore, pezzi di motore. È la disavventura capitata all’imprenditore cinquantenne Andrea Montini, bresciano di Lumezzane: «Sono rimasto di sasso, in primis per la completa oscurità in cui era avvolto il parcheggio, tanto che ho dovuto cercare la mia auto con la torcia del cellulare accesa. Ho chiesto lumi suonando alla colonnina del Telepass, ma non hanno saputo darmi informazioni, così come poi alla polizia di frontiera. Alla fine ho sporto denuncia ai carabinieri di Lumezzane. Solitamente parto da Linate: non immaginavo un’incuria e una situazione del genere a Orio».

«Alla fine ho sporto denuncia ai carabinieri di Lumezzane. Solitamente parto da Linate: non immaginavo un’incuria e una situazione del genere a Orio»

Il danno ammonterebbe a circa trentamila euro. Sacbo, la società che gestisce lo scalo «esprime rincrescimento per quanto accaduto e precisa che sta collaborando attivamente con le forze dell’ordine a supporto delle indagini in corso e con la società che gestisce l’area di sosta per aumentare il livello di sicurezza anche attraverso il rafforzamento del servizio di vigilanza».

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