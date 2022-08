L’appello: il collezionista di modellini cerca un successore

Ha raccolto in oltre 40 anni girati per l’Italia, tra fiere e negozi, migliaia di modellini di trattori e altri mezzi agricoli, ma anche di camion, automobili (in particolare Ferrari e Mercedes), aeroplani e gadget di vario tipo legati ai viaggi. E li ha tutti catalogati ed esposti dentro vetrine e sopra mensole che lui stesso ha costruito. Ma ora che una malattia agli occhi gli rende difficile continuare ad occuparsene come vorrebbe, è alla ricerca di qualche appassionato che non permetta a questo patrimonio da collezione di disperdersi . Claudio Zana, pensionato di 70 anni, abita a Zanica dove ha trasformato la taverna della sua casa in una sorta di museo, occupandone ogni parete, spazio e anfratto.