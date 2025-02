L’Australian Pub di Mozzo chiude dopo 27 anni: «Poca sicurezza»

L’ Australian Pub di Mozzo chiude dopo ventisette anni. Ma non per problemi economici: i gestori dello storico locale puntano il dito contro la scarsa sicurezza della zona e un’amministrazione comunale considerata «assente». «Abbiamo organizzato la serata di chiusura il 10 gennaio, ma l’idea stava maturando già da agosto. La zona in cui si trova il nostro pub è molto difficile da gestire e ultimamente ci siamo sentiti abbandonati dalle istituzioni. Da imprenditori, non ce la siamo più sentita di continuare», spiega Alberto Danelli , fondatore e gestore dell’Australian.

«Non abbiamo chiuso per problemi economici»

Che però ci tiene a specificare: «Non abbiamo abbassato la serranda per problemi economici. Anzi, il giro d’affari è sempre stato ottimo, anche se noi non abbiamo mai guardato solo ai profitti. Il nostro pub è nato come una sperimentazione: era uno dei primi in Italia a importare birre australiane, da cui deriva il nome. Negli anni, ci siamo sempre distinti per la nostra attenzione al territorio, promuovendo i microbirrifici locali, mantenendo degli orari rispettosi della comunità e cercando di evitare le clientele indesiderabili».