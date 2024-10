Lavori della linea T2, da lunedì 28 ottobre chiude via Dante Alighieri a Villa d’Almé

Proseguono i lavoro per la linea T2 di Teb. A partire da lunedì 28 ottobre è prevista la chiusura di via Dante Alighieri a Villa d’Almè, per consentire l’assemblaggio e il varo del nuovo Ponte Rino, una delle opere più importanti della nuova linea.

Il divieto di transito a tutti i veicoli riguarda il tratto a valle, dall’intersezione con via Gotti fino alla corrispondenza con la curva in direzione di via Campius. Dalla strada provinciale Sp ex Ss 470 direzione via Mazzi, è consentito il transito in via Mazzi e via Dante, fino all’inizio del cantiere, ai soli residenti ed autorizzati.

Il nuovo Ponte Rino

La posa del ponte è prevista entro la fine di novembre Costruito in acciaio e calcestruzzo, il nuovo ponte è composto di due campate, con rispettivamente 24,7 e 40,9 metri di luce, che appoggiano su due spalle e una pila intermedia. Sorgerà accanto al ponte esistente, che continuerà ad ospitare la pista ciclabile in affiancamento alla linea T2, senza mai interferirne con il suo sviluppo. Sarà largo 9 metri e ospiterà i due binari della nuova linea.

Attualmente ne sono state realizzate le due spalle e la pila centrale, la posa del ponte è prevista entro la fine di novembre.

