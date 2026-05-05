Miasmi in via Mascagni a Stezzano, 50 residenti in strada: rilievi dei vigili del fuoco e di Arpa

Mal di testa, nausea, bruciore agli occhi e alla gola, battiti accelerati, tosse, capogiri: sono i sintomi che ha hanno accusato domenica sera, 3 maggio, i residenti di alcuni condomini di via Mascagni, nella periferia nord-ovest di Stezzano, una cinquantina dei quali sono scesi in strada e hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e di Arpa.

«Situazione intollerabile»

Sul posto anche un’ambulanza del 118. «La situazione è intollerabile, si fatica a respirare – racconta un abitante –: nell’ultimo mese è l’ennesima volta che accade. Analoghi fatti si registrano fin dal 2012, poi il problema era rientrato, salvo ripresentarsi varie volte negli anni successivi ed esplodere nell’ultimo mese». Ieri mattina anche i carabinieri del nucleo operativo ambientale hanno effettuato un sopralluogo e gli abitanti hanno organizzato una raccolta firme da inviare ad Ats Bergamo e agli stessi militari dell’Arma.

«Finestre chiuse anche in casa»

Nel mirino il vicino stabilimento Idra, che fa parte del gruppo «Repack Srl». Secondo i residenti, i miasmi arrivano proprio da lì: «Negli anni gli esposti sono stati molteplici per queste sostanze maleodoranti che sentiamo nell’aria – spiegano –. Del resto è l’unica azienda del genere qui intorno. In passato i rilievi avevano riscontrato la presenza di toluene, un solvente».

Alcuni abitanti, rimasti in strada fino a mezzanotte, starebbero anche valutando l’idea di cambiare casa e trasferirsi altrove: «Anche in casa dobbiamo tenere le finestre chiuse e gli abiti stesi e asciutti puzzano perché hanno assorbito queste esalazioni maleodoranti che non ci danno tregua».

Il sindaco: «Incaricata una società per i rilievi»

Nella giornata di martedì 5 maggio è previsto un incontro per fare il punto della situazione Domenica sera è giunto in via Mascagni anche l’assessore all’Ambiente Simone Gotti. «Siamo a conoscenza di questa problematica e siamo a fianco dei cittadini – sottolinea il sindaco Simone Tangorra –. Alcune sere fa sono passato personalmente da via Mascagni e ho sentito che l’aria era pesante. Avevo inviato una Pec all’azienda, chiedendo di risolvere immediatamente la problematica: nonostante una prima disponibilità a parole, poi non era seguita nessuna azione e la situazione è peggiorata. Come Comune, oltre a essere in contatto con i vigili del fuoco e Arpa, abbiamo incaricato una società per effettuare dei rilievi».

E nella giornata di martedì 5 maggio è previsto un incontro per fare il punto.

La replica: «Normalmente nessun odore»