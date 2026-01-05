Cronaca / Hinterland
Lunedì 05 Gennaio 2026
MillionDay, vincita di un milione di euro a Seriate
GIOCHI. Nell’attesa della classica estrazione della Lotteria Italia che avverrà nella serata dell’Epifania, la fortuna ha baciato la provincia di Bergamo con il gioco MillionDay, vinto un milione di euro con una giocata multipla a Seriate.
Seriate
Il 2026 ha r portato fortuna alla Lombardia e alla Bergamasca in particolare. A Seriate e a Limbiate (provincia di Monza e della Brianza), sono state registrate infatti le prime due vincite milionarie dell’anno.
Le due prime vincite milionarie del 2026
Le prime due vincite da 1 milione di euro al MillionDay del 2026 sono state realizzate in modalità differenti, anche se entrambe nell’estrazione delle 13 del 3 gennaio scorso. La vincita milionaria centrata a Seriate è stata realizzata con una giocata plurima, mentre a Limbiate il fortunato vincitore ha festeggiato grazie ad una giocata singola.
Nel dettaglio a Seriate il 3 gennaio il milione di euro è stato vinto azzeccando i numeri dell’estrazione delle 13: 4, 21, 33, 39, 52.
Sono 357 le vincite milionarie del gioco
Nel complesso, il MillionDay ha distribuito 357 vincite milionarie che ammontano ad oltre 1 miliardo di euro dal giorno del lancio, con 118.299 vincite da 1.000 euro.
