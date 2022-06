Morto a 42 anni per un malore, gara di solidarietà per la famiglia

Come da una perdita improvvisa e devastante possa nascere una gara di solidarietà, vicinanza e amore che sta unendo una comunità senza confini geografici. Era una domenica mattina come tante, da trascorrere in famiglia. Ma il 12 giugno scorso il cuore grande e generoso di Fabio Pasini, giovane papà di 42 anni di Azzano San Paolo, ha cessato di battere mentre si trovava nella sua abitazione. Un malore inaspettato lo ha strappato per sempre alla moglie Marisa e alle tre adorate figlie: la più grande di 13 anni (che compirà tra pochi giorni), la seconda di sei e la terza di quattro.