Morto in Scozia, «il rientro della salma fra sette giorni»

Marina Carbonaro, zia di Mauro Carminati, l’ingegnere di 32 anni di Stezzano morto a Edimburgo venerdì per le conseguenze di un’infezione, sta aiutando i genitori Cinzia e Fabrizio a districarsi nella burocrazia per il rientro della salma del giovane «che comunque mi hanno detto avverrà non prima di una settimana. Poi lo porteremo alla Casa del Commiato di Verdello».