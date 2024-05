Infezione fatale a Edimburgo, ingegnere di Stezzano muore a 32 anni

«Mauro era un ragazzo d’oro: gentile, buono, disponibile con tutti, preparato e colto, ma sempre di un’umiltà infinita. E le mie non sono parole di circostanza: noi familiari e tutti quelli che lo conoscevano lo diciamo da sempre». A tracciare il profilo di Mauro Carminati è la zia Marina, al telefono da Edimburgo, dove si trova con i genitori del nipote, mamma Cinzia e papà Fabrizio. Mauro aveva soltanto 32 anni, era di Stezzano ed era un ingegnere matematico della Lamborghini: venerdì pomeriggio si è spento nella città scozzese per le conseguenze di un’infezione i cui primi sintomi si erano palesati all’improvviso, poche ore dopo il suo arrivo, lo scorso 26 aprile, nella città che sognava di visitare da anni, dove aveva pianificato di restare cinque giorni e dove, invece, un tragico destino ha voluto che chiudesse gli occhi per sempre.

Il ricovero in ospedale

«Il primo giorno a Edimburgo – racconta la zia – Mauro si è accorto di uno strano gonfiore a una gamba. Nel giro di poche ore la gamba gli era diventata nera e così si era recato in ospedale. La situazione è poi purtroppo degenerata rapidamente: quella che era un’infezione ha infatti raggiunto i polmoni e causato una polmonite, così Mauro è stato trasferito in terapia intensiva». Mercoledì scorso, il 1° maggio, lo hanno raggiunto in Scozia i genitori e gli zii.

«Era ancora lucido e parlava – prosegue Marina –, poi la febbre si è alzata ed è subentrata un’emorragia cerebrale. Inizialmente i medici pensavano che all’origine ci fosse un batterio e gli avevano somministrato tre cicli di antibiotici, che non hanno però dato gli esiti sperati. Hanno quindi capito che all’origine dell’infezione c’era in realtà un virus. Mauro stava benissimo, godeva di ottima salute: è stato un fulmine a ciel sereno. Se avesse sospettato di non stare bene, non sarebbe nemmeno partito per questa breve vacanza che sognava da così tanto». Mauro amava i viaggi, la fotografia e il trekking. «Pianificava tutto nei minimi dettagli», racconta ancora la zia.

Ingegnere alla Lamborghini