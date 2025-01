Oltre mezzo secolo di immagini: chiude «Foto Studio Zambelli»

La storica attività ha visto la luce con l’impegno del padre di Giorgio, Pier Luciano Zambelli, nel lontano 1972. All’epoca il figlio Giorgio al mattino andava a scuola e nel pomeriggio faceva pratica in negozio aiutando il padre. Nel 1977 il « Foto Studio Zambelli » vede l’installazione di un laboratorio per stampa a colori, un laboratorio che a quel tempo era all’avanguardia: l’attività di Ponteranica, infatti, fu la seconda a introdurlo in tutta la Bergamasca.

Il negozio storico e la filiale a Petosino

In seguito «Foto Studio Zambelli» si lanciò anche in servizi fotografici per cerimonie e avviò la vendita di materiale fotografico. Nel 1989 venne anche aperta una filiale a Petosino, che restò attiva sino al 1993, anno in cui papà Luciano andò in pensione lasciando al figlio Giorgio la gestione del negozio di Ponteranica.