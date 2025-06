«On the road», edizione da record: 80 giovani coinvolti in una settimana

Settimana intensa per il progetto educativo «On the road», dal 9 al 15 giugno. In provincia di Bergamo sono stati ottanta i giovani coinvolti, tra i 15 e i 21 anni, impegnati nell’affiancamento - in reali turni di servizio - di polizia locale, pronto intervento, forze dell’ordine, soccorritori e vigili del fuoco, con il coinvolgimento di oltre cinquanta realtà tra istituzioni, enti e volontariato.

Con i soccorritori Imparando il massaggio cardiaco

I comuni protagonisti

All’avvio dell’edizione da record del progetto hanno partecipato Lara Parlato, viceprefetto aggiunto, e il capo di gabinetto della questura Andrea Sandroni. Le attività si sono svolte nei comuni che hanno aderito, sostenendo l’iniziativa con un supporto fondamentale: Albano Sant’Alessandro, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Arcene, Azzano San Paolo, Berbenno, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brusaporto, Caravaggio, Chignolo D’Isola, Cologno Al Serio, Corna Imagna, Dalmine, Lallio, Levate, Lurano, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mozzo, Orio Al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Palazzago, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Rota d’Imagna, Sant’Omobono Terme, Scanzorosciate, Sotto il Monte, Stezzano, Suisio, Treviglio, Treviolo, Villa d’Almè, Zogno, e il Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale grazie al contributo dell’Associazione Tutti con Teo.

Con i carabinieri Al reparto volo di Orio al Serio

Istituzioni e associazioni coinvolte

Centrale la collaborazione della procura di Bergamo, del comando provinciale dei carabinieri, della compagnia di Zogno, del nucleo elicotteri di Orio al Serio, della polizia provinciale, come di vigili del fuoco, Asst Papa Giovanni XXIII e Areu. Numerose anche le associazioni di soccorso coinvolte, a partire da Croce Rossa e Croce Bianca di Bergamo, Padana Emergenze, Croce Bianca di Boltiere, Croce Rossa di Sant’Omobono e Croce Azzurra di almenno San Salvatore. Senza dimenticare le realtà specialistiche come il Soccorso alpino, il nucleo sommozzatori di Treviglio, la guardia costiera ausiliaria del Sebino, l’associazione City Angels e Sacbo.

Con i vigili del fuoco I sommozzatori di Treviglio

Fondamentale il supporto di Uniacque, Fondazione credito bergamasco e i partner nazionali come Le Essenze di Elda e Domitys Italia, a cui per la prima volta si è unito il sostegno della Comunità montana Valle Imagna.

«Dai ragazzi entusiasmo e maturità»

Egidio Provenzi, presidente dell’associazione «Ragazzi on the road», e Alessandro Invernici, vicepresidente e fondatore, sottolineano come questa edizione abbia segnato «un punto si svolta, con numeri da record, collaborazioni solide e nuove sinergie che rafforzano il nostro approccio educativo basato sull’esperienza reale. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo e maturità, e il riscontro degli operatori sul campo conferma che questo progetto continua a fare la differenza».

Il messaggio del Ministero dell’Interno