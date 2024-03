Ordigno ritrovato a Zanica: è inesploso e della seconda guerra mondiale

L’ordigno bellico inesploso trovato nella mattina di venerdì 22 marzo a Zanica, nella frazione Capannelle, è stato rimosso dal luogo in cui era stato rinvenuto, in attesa che venga fatto esplodere. Questa mattina, infatti, in un sopralluogo congiunto tra Polizia locale, carabinieri, Protezione civile Dalmine-Zingonia e gli artificieri del Decimo Reggimento Genio Guastatori di Cremona nel campo in via Basella, vicino al «Wild Horses Ranch Asd», è stato constatato che il dispositivo bellico - probabilmente un ordigno da mortaio della Seconda guerra mondiale -, seppur «pieno» e pericoloso, poteva essere trasportato in sicurezza.