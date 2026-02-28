Burger button
Cronaca / Hinterland Sabato 28 Febbraio 2026
in aggiornamento

Attacco all’Iran, rotte aeree deviate per evitare il Medio Oriente. Sospesi voli anche da e per Orio

LA CRISI INTERNAZIONALE. Spazio aereo chiuso in Israele e Qatar. Ferme Ita e Turkish Airlines, Air France e Lufthansa. Rientrato ad Amman l’aereo che sarebbe dovuto arrivare dalla capitale della Giordania.

Redazione Web
Redazione Web
Le rotte aeree deviate per evitare di sorvolare il quadrante del Medioriente
Le rotte aeree deviate per evitare di sorvolare il quadrante del Medioriente

Orio al Serio

Le compagnie aeree sospendono i voli per il Medio Oriente dopo l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele e l’escalation in tutta l’area dalla notte tra il 27 e 28 febbraio. Nella mattinata di sabato 28 febbraio, Israele ha annunciato la chiusura dello spazio aereo al traffico civile, seguita anche dal Qatar e così Ita, Lufthansa, Air France, Swiss, Turkish Airlines e Air India hanno interrotto gran parte dei collegamenti per l’area. Ita Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 7 marzo (incluso il volo AZ809 dell’8 marzo). Fino alla stessa data non saranno utilizzato gli spazi aerei di Israele, Libano, Giordania, Iraq e Iran. Inoltre, per ragioni operative sono sospesi i voli da e per Dubai fino al primo marzo. I passeggeri, sottolinea la compagnia, possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto.

I voli sospesi verso il Medio Oriente

Lufthansa ha anche annunciato la sospensione fino al 7 marzo dei voli da e per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran, oltre che per Dubai and Abu Dhabi fino a domenica. Turkish Airlines ha cancellato i voli per Libano, Siria, Iraq, Iran e Giordania fino al 2 marzo, mentre i voli per Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi e Oman sono al momento sospesi solo per la giornata di oggi. Anche Wizzair ha sospeso con effetto immediato tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman, fino al 7 marzo compreso.

La situazione a Orio al Serio

Ripercussioni che toccano anche l’aeroporto di Orio al Serio, dove sono atterrati - in ritardo - i due voli quotidiani provenienti da Dubai, che non ripartiranno in direzione degli Emirati Arabi Uniti. Cancellato il volo per Tel Aviv, mentre quello proveniente da Amman - in Giordania - è decollato in direzione Bergamo per poi rientrare, poco dopo, all’aeroporto di partenza.

