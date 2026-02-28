Attacco all’Iran, rotte aeree deviate per evitare il Medio Oriente. Sospesi voli anche da e per Orio

Le compagnie aeree sospendono i voli per il Medio Oriente dopo l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele e l’escalation in tutta l’area dalla notte tra il 27 e 28 febbraio. Nella mattinata di sabato 28 febbraio, Israele ha annunciato la chiusura dello spazio aereo al traffico civile, seguita anche dal Qatar e così Ita, Lufthansa, Air France, Swiss, Turkish Airlines e Air India hanno interrotto gran parte dei collegamenti per l’area. Ita Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 7 marzo (incluso il volo AZ809 dell’8 marzo). Fino alla stessa data non saranno utilizzato gli spazi aerei di Israele, Libano, Giordania, Iraq e Iran. Inoltre, per ragioni operative sono sospesi i voli da e per Dubai fino al primo marzo. I passeggeri, sottolinea la compagnia, possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto.