Orio al Serio, ripartono i voli per Tel Aviv

Tre voli settimanali a partire da giovedì, per tornare a viaggiare in Israele anche dall’aeroporto di Orio al Serio. Ryanair ha annunciato il ritorno del collegamento diretto tra lo scalo bergamasco e Tel Aviv dal 1° febbraio, dopo il brusco stop di quattro mesi fa dovuto all’inasprirsi della guerra in Medioriente dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre scorso. È un segnale positivo, e per certi versi auspicato, quello che arriva dalla compagnia aere irlandese, che segue di tre settimane la decisione di ripristinare le tratte con Israele anche da parte di Lufthansa (che ha riaperto i collegamenti da Monaco e Francoforte l’8 gennaio), di Austrian Airlines e Swiss. I voli previsti da Orio al Serio partiranno il martedì alle 8.20, il giovedì alle 11 e la domenica alle 6.05 (i rientri sono previsti tutti tra il pomeriggio e la sera degli stessi giorni). È già in programma anche un’intensificazione del servizio, a partire dal 2 aprile, quando i voli in partenza dal Caravaggio passeranno a cinque settimanali, con l’esclusione di lunedì e domenica.

Garini (Ovet Viaggi): «Bel segnale»

La ripresa dei collegamenti diretti con Israele rappresenta senz’altro un segnale positivo, a dimostrazione di come la città di Tel Aviv e tutta la zona della Terra Santa siano tornate ad essere considerate delle destinazioni non più a rischio, nonostante il perdurare della guerra. L’aeroporto della città israeliana è quello di destinazione dei pellegrini che ogni anno partono alla volta dei luoghi Santi. «La riapertura verso Israele è importantissima per tutti, anche per noi che nella zona abbiamo storicamente un traffico sostenuto – spiega Marco Garini, direttore dell’agenzia Ovet Viaggi –, ed è senz’altro un bel segnale.