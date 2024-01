Oriocenter, tenta di rubare un Apple Watch al negozio Mediaworld: arrestato

Un 46enne romeno, residente a Paullo, nel Milanese, è stato arrestato la sera di sabato 27 gennaio a Oriocenter con l’accusa di tentato furto. L’uomo, che ha detto di avere una laurea conseguita in Romania e che in Italia lavora come camionista, ha cercato di rubare un orologio Apple Watch del valore di 909 euro, esposto nel negozio Mediaworld. Bloccato dal personale di sicurezza dopo che era uscito senza pagare, è stato arrestato dai carabinieri di Seriate.

«Ho sbagliato, chiedo scusa»

«L’ho preso perché la mia compagna, che è incinta, lo desiderava da tempo – ha ammesso lunedì 29 gennaio al processo per direttissima -. Ma io non potevo permettermi di acquistarlo perché devo mantenere anche un figlio. Ho fatto uno sbaglio e chiedo scusa». Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione senza misure cautelari, così come invocato dalla Procura. Sei mesi la richiesta di condanna avanzata dall’accusa, mentre il difensore ha chiesto l’assoluzione per tenue entità del fatto. Il giudice ha rinviato il processo al 7 maggio per consentire a Mediaworld di perfezionare la denuncia.