Petosino piange Sebastiano, morto a soli 23 anni: «L’Atalanta nel cuore»

Ha lottato con tutte le sue forze Sebastiano Capelli, il 23enne di Petosino che nella mattinata di domenica è deceduto all’ospedale Humanitas Gavazzeni dopo circa 50 giorni di ricovero durante i tre mesi della sua malattia. A nulla sono servite le cure per sconfiggere un male diagnosticatogli a inizio settembre, un fulmine a ciel sereno che ha improvvisamente squarciato la vita del ragazzo e della sua famiglia. I funerali si terranno oggi, 6 dicembre, alle 15 nella parrocchiale di Petosino con partenza, verso le 14.45, dall’abitazione di via Gasparotto 39. Un giovane pieno di voglia di vivere e animato da una fortissima passione per l’Atalanta, squadra che seguiva da abbonato in ogni partita casalinga e in trasferta sia italiana che europea, animando con fervore l’ambiente della curva che ben lo conosceva e apprezzava.

«Un ragazzo dolce»

«Sebastiano è sempre stato un ragazzo dolce, che anche dopo la scoperta della malattia si è sempre preoccupato per noi familiari nonostante la sua sofferenza» ricorda la sorella Dalila, a nome anche di mamma Maria Teresa e papà Giuseppe. Era molto amato dal suo gruppo di amici con cui condivideva anche le semplici uscite conviviali al bar, di fronte ad una birra. La sua grande passione però, è sempre stata l’amata Dea. «Ci teniamo a ringraziare i ragazzi della Curva che ci sono sempre stati vicini e lo sono anche in questi giorni per noi molto difficili, sempre presenti a darci sostegno morale e a manifestarci estrema vicinanza».