Poca acqua, il fiume Serio a secco come in estate

In tutti i grafici riassuntivi di dati e rilevazioni eseguite dagli Amici del Serio Seriate, il primo bimestre 2023, i mesi di gennaio e febbraio, è sempre in fondo a ogni report se messo in relazione al primo bimestre di anni precedenti: in fondo per portata d’acqua nel fiume, in fondo per giorni di pioggia, in fondo per livello medio dell’acqua nell’alveo. In fondo, sempre.